Tolima vs Coquimbo Unido | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

El cuadro colombiano cortó el invicto de Los Piratas en la Copa Libertadores, liquidando el encuentro en el segundo tiempo.

Coquimbo Unido sufrió una dura derrota contra Deportes Tolima este martes, cayendo 3-0 en su tercer partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco colombiano se hizo fuerte de local y cortó el invicto de Los Piratas, quienes todavía mantienen chances intactas de clasificar a los octavos de final.

Los goles del Pijao fueron convertidos por Sebastián Guzmán de penal, Luis Fernando Sandoval y Jersson González, todos ellos en sel gundo tiempo.

Ahora, el Aurinegro se preparará para jugar un duelo clave contra Universitario de Lima el próximo jueves 7 de mayo.