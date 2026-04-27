Partidos cruciales para Coquimbo y la UC: Programación de la fecha 3° de la Copa Libertadores
Los elencos chilenos afrontarán duros partidos en condición de visitante, apostando a sumar puntos que les pemitan seguir soñando con avanzar de ronda.
La Copa Libertadores vive otra semana clave de partidos con la fecha 3°, con Coquimbo Unido y Universidad Católica intentando seguir en carrera en la lucha por clasificar a octavos de final.
Los equipos chilenos tendrán durísimos encuentros en condición de visitante, donde pueden quedar muy bien posicionados en caso de sumar puntos.
Por un lado está Los Piratas, quienes irán a Colombia para chocar contra Deportes Tolima en un cotejo vital para sus aspiraciones.
En tanto, Los Cruzados quieren dejar atrás la dolorosa derrota en el clásico ante Universidad de Chile frente a Barcelona, donde deberán soportar la humedad de Guayaquil.
El torneo más relevante del continente regalará otros atractivos compromisos, entre los que están Cruzeiro con Boca y el de Estudiantes de La Plata recibiendo a Flamengo.
Programación fecha 3° Copa Libertadores
Martes 28 de abril:
- Lanús vs Liga de Quito: 18:00 horas.
- Libertad vs Independiente del Valle: 18:00 horas.
- Universidad Central vs Rosario Central: 20:00 horas.
- Cruzeiro vs Boca Juniors: 20:30 horas.
- Sporting Cristal vs Junior: 22:00 horas.
- Deportes Tolima vs Coquimbo Unido: 22:00 horas.
Miércoles 29 de abril:
- Mirassol vs Always Ready: 18:00 horas.
- Platense vs Independiente Santa Fe: 18:00 horas.
- Barcelona vs Universidad Católica: 20:00 horas.
- Cerro Porteño vs Palmeiras: 20:30 horas.
- Estudiantes de La Plata vs Flamengo: 20:30 horas.
- Universitario vs Nacional de Uruguay: 22:00 horas.
Jueves 30 de abril:
- Bolívar vs Fluminense: 18:00 horas.
- Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira: 18:00 horas.
- Corinthians vs Peñarol: 20:00 horas.
- Independiente Medellín vs Cusco: 22:00 horas.