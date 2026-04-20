Partido histórico: Santiago Wanderers enfrentará al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20

El Merengue superó al Brujas de Bélgica y se quedó con la UEFA Youth League, ganando el derecho a enfrentar a Los Caturros que se consagraron en la Copa Libertadores de la categoría.

Santiago Wanderers tiene rival para la Copa Intercontinental Sub 20. Los Caturros enfrentarán nada menos que al Real Madrid.

El Merengue se consagró campeón este lunes de la UEFA Youth League, superando en la gran final al Brujas de Bélgica en penales.

La Casa Blanca se quedó con la Champions League juvenil en el Stade de la Tuilière de Lausana, Suiza, por lo que se medirán al conjunto chileno en un partido histórico.





Santiago Wanderers disputará épico partido ante el Real Madrid

El cuadro español será el rival del Decano por la Copa Intercontinental Sub 20, torneo al que los nacionales llegan por obtener la Copa Libertadores Sub 20 en marzo de este año.

Los dirigidos por Felipe Salinas derrotaron al Flamengo en penales en la última instancia, dando el gran golpe al imponerse al que era bicampeón del torneo.

La Copa Intercontinental Sub 20 se disputa desde el 2022 entre los campeones sudamericanos y europeos, donde los cotejos han disputado en nuestro continente.

Esto hace crecer la opción de que el choque entre Wanderers y el Real Madrid se juegue en Valparaíso.