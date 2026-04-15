No defraudaron: Bayern Múnich elimina al Real Madrid de la Champions en épico partido

Con dos goles sobre la hora, los alemanes volvieron a vencer al Merengue y siguen con vida en busca de La Orejona.

Espectáculo total. Bayern Múnich y Real Madrid no defraudaron y protagonizaron un épico partido por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, con Los Bávaros clasificando tras ganar 4-3 este miércoles.

Los alemanes dieron vuelta el resultado sobre la hora contra el Merengue en casa, avanzando a semifinales al imponerse por un global de 6-4.

El héroe de la jornada fue Luis Díaz. El colombiano marcó la paridad a los 89 minutos con un zapatazo que se desvió en un defensa, dándole a su equipo el acceso a la ronda de los cuatro mejores.





Anteriormente, los españoles llegaron a estar tres veces en ventaja con el doblete de Arda Güler y el tanto de Kylian Mbappé, aunque los locales respondieron con las dianas de Aleksandar Pavlovic y Harry Kane, todo esto en el primer tiempo.

Cuando parecía que habría alargue, llegó la expulsión de Eduardo Camavinga, que desató molestia en los jugadores de La Casa Blanca, y el mencionado gol del cafetero.

Posteriormente, el francés Michael Olise sentenció el triunfo de los germanos que sueñan con obtener su séptima Orejona.

Bayern Múnich va contra el PSG en las semifinales de Champions

El rival del Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League será nada menos que el PSG, quienes dejaron en el camino al Liverpool.

Por el otro lado del cuadro estarán Arsenal y el Atlético de Madrid, quienes chocarán las semanas del 29 de abril y 6 de mayo.