Con Vargas como héroe: La U vence a Deportes Concepción en el Nacional y despierta en la Liga de Primera

Azules y Lilas se midieron en un partido valido por la fecha 14 del campeonato nacional.

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Deportes Concepción en un partido válido por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Gracias a un encendido Eduardo Vargas, los azules logran imponerse ante un León de Collao que mostró resistencia y por varios pasajes incomodó a los dirigidos por Fernando Gago.

El apodado “Turboman” fue clave al anotar los dos goles para los locales. El primero desde los doce pasos al 23′.

Luego, Mario Sandoval igualaría el marcador para los al 58′. Finalmente, Vargas volvería a aparecer para poner segundo al 83′ y dejar el 2-1 definitivo en el Nacional.

Con esta victoria, la U escala a la sexta posición de la Liga de Primera con 20 unidades. Por su parte, Deportes Concepción se complica en la parte baja, donde permanece penúltimo con 11 puntos.





Próximos partidos de la U y Deportes Concepción por la Liga de Primera

En la siguiente fecha, Universidad de Chile deberá enfrentar a Unión La Calera, en un partido programado para el domingo 14 de junio a las 15:00 horas.

Mientras que Deportes Concepción recibirá a Deportes Limache el mismo domingo 14 de junio a las 12:30 horas.