El líder sigue extendiendo su distancia: Colo Colo sigue intratable y venció a La Serena en una guerra de goles

Los albos estiraron su ventaja en la cima del campeonato y quedaron a 11 puntos de su escolta Huachipato.

Colo Colo sigue estirando la distancia con sus escoltas en el Torneo Nacional, luego de vencer a Deportes La Serena en el norte.

Los albos se impusieron por 4 a 2 a los papayeros en una guerra de goles , con gran actuación de Arturo Vidal y Leandro Pastrán, este último, autor de un golazo.





A los 44′ Víctor Felipe Méndez de penal, abrió la cuenta en el estadio La Portada. Cinco minutos más tarde, Bruno Gutiérrez aprovechó un error del portero Maureira y estableció el empate transitorio.

Ya en el complemento, Leandro Hernández a los 47′, adelanto al cuadro popular. Sin embargo, Diego Rubio a los 51′ y con un zapatazo de distancia, igualó el marcador.

A los 63′ y luego de una gran jugada con Arturo Vidal, Leandro Pastrán adelantó al cacique y Francisco Marchant a los 90+3, selló la victoria alba.

Con esta victoria, Colo Colo llegó a los 33 puntos y quedó a 11 de su escolta Huachipato que tiene un partido menos. Deportes la Serena por su parte, se quedó con 17 unidades sin poder encontrar regularidad en el certamen.