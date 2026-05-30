PSG derrota al Arsenal por penales y es bicampeón de la Champions League

El conjunto dirigido por Luis Enrique superó al Arsenal y logró el título más importante de Europa por segundo año consecutivo.

El PSG hizo historia en Budapest al vencer al Arsenal 4-3 en la tanda de penales y convertirse en campeón de la UEFA Champions League 2025/26.

El conjunto dirigido por Luis Enrique logró el título más importante de Europa por segundo año consecutivo.

Si bien los de Londres golpearon temprano gracias a Kai Havertz, el PSG mantuvo la posesión durante gran parte del encuentro, mientras que el Arsenal apostó por un planteamiento defensivo tras adelantarse en el marcador.





El PSG se consagró campeón de la Champions League 2025/26

Con el control absoluto del balón, el PSG buscó caminos por las bandas y encontró profundidad con Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

Sin embargo, la sólida defensa del Arsenal impidió durante varios minutos que los parisinos transformaran su dominio en ocasiones claras de gol.

La igualdad llegó en el segundo tiempo. Una falta sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área terminó en penal y Ousmane Dembélé convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-1. Desde entonces, la final ganó intensidad y ambos equipos encontraron más espacios.

Durante el alargue, el PSG fue el equipo que más buscó el triunfo. Bradley Barcola, Vitinha y Désiré Doué generaron peligro constante, aunque David Raya sostuvo al Arsenal con intervenciones decisivas que llevaron la definición hasta los penales.

En la serie decisiva apareció la emoción máxima. Gabriel falló el penal definitivo para los Gunners y los dirigidos por Luis Enrique celebraron la gloria máxima de Europa.