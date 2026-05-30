Entre futbolistas y árbitros: Estos son los chilenos que estarán presente en el Mundial 2026

Si bien la selección chilena no competirá en el evento, nuestro país tendrá algunos representantes en la cita planetaria los cuales te los revelamos en la siguiente nota.

Cada vez estamos más cerca de ser testigos de la nueva edición de la Copa Mundial 2026, la cual se jugará en Estados Unidos, Canadá y México como hito histórico.

Si bien la selección chilena no participará en el torneo, algunos compatriotas portarán la bandera de distinta manera, algunos realizando un rol clave en ciertos partidos.

¿Qué chilenos estarán en el Mundial 2026?

Solo 170 árbitros de todo el mundo fueron seleccionados para dirigir esta Copa Mundial. Entre ellos, se encuentran cuatro chilenos: Cristián Garay, José Retamal, Miguel Rocha y Juan Ignacio Lara.





El proceso de selección comenzó hace tres años e incluyó pruebas físicas, médicas, psicológicas y seminarios FIFA, donde cada partido podría acercarlos o alejarlos de este mundial.

Otro chileno convocado fue Cristián Vargas, quien se desempeña como masoterapeuta del cuerpo arbitral de la FIFA. Todos ellos partirán este fin de semana rumbo a Estados Unidos.

Jugadores chilenos convocados al Mundial 2026

Por otro lado, varios futbolistas que militan en el fútbol chileno aparecerán en el radar de distintas selecciones durante este encuentro deportivo.





Se trata de Cecilio Waterman, el delantero de la Universidad de Concepción, y César Yanis, de Cobresal, quienes serán parte del equipo de Panamá y disputarán el segundo mundial en la historia de la selección panameña.

También hay otros jugadores que están ad portas de ser convocados a la cita planetaria. Tal es el caso de Omar Carabalí, el arquero de O’Higgins, quien podría representar a Ecuador, junto con Lucas Romero, el mediocampista de Universidad de Chile, que podría ser convocado a la selección paraguaya.