Mascotas y balones del Mundial 2026: Diseño y los detalles clave de sus icónicos símbolos

El Mundial del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México será el primero que contará con 3 sedes para recibir la Copa del Mundo: tanto el balón como las mascotas les rinden homenaje.

Faltan pocas semanas para el inicio del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, anunciado con bombos y platillos como el evento deportivo más grande de la historia del fútbol.

El torneo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte y terminará el domingo 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

La Copa del Mundo 2026 será la primera que tendrá 48 selecciones clasificadas: en total serán 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los tres países de Norteamérica.

Significado de las mascotas del Mundial 2026

Fue a principios de mayo cuando la FIFA oficializó a Maple, Zayu y Clutch como las tres mascotas que representarán al Mundial 2026 en Norteamérica.

Estos personajes, un alce, un jaguar y un águila, fueron diseñados con el objetivo de personificar los valores culturales y la pasión deportiva de las tres naciones organizadoras:

Maple, el alce, es Canadá: Su nombre remite a la hoja de arce, uno de los símbolos más reconocidos del país, y fue presentado como un arquero creativo, resistente y ligado al crecimiento que el fútbol viene mostrando en territorio canadiense.

Su nombre remite a la hoja de arce, uno de los símbolos más reconocidos del país, y fue presentado como un arquero creativo, resistente y ligado al crecimiento que el fútbol viene mostrando en territorio canadiense. Zayu, el jaguar, es México: Un jaguar pensado como delantero veloz y enérgico. El animal tiene un fuerte vínculo con el patrimonio cultural mesoamericano y simboliza potencia, alegría y una forma de vivir el fútbol marcada por la intensidad y la hospitalidad de sus hinchas.

Un jaguar pensado como delantero veloz y enérgico. El animal tiene un fuerte vínculo con el patrimonio cultural mesoamericano y simboliza potencia, alegría y una forma de vivir el fútbol marcada por la intensidad y la hospitalidad de sus hinchas. Clutch, el águila, es Estados Unidos: La elección del ave nacional estadounidense no es casual: el personaje fue creado para transmitir liderazgo, unión y superación, tres ideas que la organización busca asociar con el espíritu del torneo.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

En cuanto al balón oficial, el nombre escogido para esta edición fue el de Trionda, que se une a una selecta lista de balones que ha presentado la marca Adidas para la historia de los mundiales

Ha sido catalogado como uno de los balones más coloridos en la historia de los mundiales: de acuerdo a la FIFA, los detalles en el balón hacen referencia a las hojas de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos.

Además, los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, formando así un balón que fusiona ingeniería, arte, diseño y emoción colectiva.

Este integra la tecnología connected ball, con un sensor interno que registra datos en tiempo real. Este sistema, conectado al VAR, permitirá analizar cada toque, pase o disparo con precisión milimétrica, uniendo así el diseño físico con la inteligencia digital.