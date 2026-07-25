¡Partidazo en el Claro Arena! Universidad Católica y Deportes La Serena igualaron tras una remontada increíble

Los cruzados tomaron una ventaja de dos goles, pero el cuadro granate respondió con una remontada que cambió el rumbo del partido. Finalmente, ambos equipos repartieron puntos tras un intenso 3-3 por la Liga de Primera.

Universidad Católica y Deportes La Serena protagonizan un disputado encuentro en el Claro Arena, en un duelo válido por una nueva fecha de la Liga de Primera.

Los cruzados intentaron imponer sus condiciones desde el inicio y generaron las primeras aproximaciones con Diego Corral, aunque la defensa serenense logró contener los ataques y mantener el marcador en cero.

La Serena también respondió con llegadas de Jeisson Vargas, Alexander Oroz y Francis Mac Allister, obligando a la defensa cruzada a intervenir en varias oportunidades. Además, Ian Rasso recibió la primera tarjeta amarilla del compromiso.





A los 27 minutos, el árbitro José Cabero revisó una jugada en el VAR y sancionó un penal a favor de Universidad Católica tras comprobar una mano de Lucas Alarcón. Zampedri no falló desde los doce pasos y puso el 1-0 para Universidad Católica, que logró capitalizar su dominio en el Claro Arena.

Tras la apertura del marcador, Universidad Católica mantuvo la presión sobre el arco serenense. Sin embargo,los cruzados golpearon en la recta final del primer tiempo y tomó una cómoda ventaja, cuando Eugenio Mena apareció para poner el 2-0.





En el inicio del segundo tiempo, Deportes La Serena movió la banca en busca de descontar y adelantó sus líneas.

El cuadro granate generó sus primeras aproximaciones del complemento cuando parecía que Universidad Católica tenía el partido bajo control con una ventaja de 2-0.

Así, Deportes La Serena protagonizó una reacción espectacular en el complemento. Gonzalo Figueroa inició la remontada, Matías Marín igualó el marcador y el propio Figueroa volvió a aparecer para poner en ventaja al cuadro granate, que silenció el Claro Arena con una notable remontada.

Sin embargo, el conjunto precordillerano encontró respuesta en el tramo final y consiguió igualar las acciones, cerrando un encuentro marcado por los goles, la emoción y los constantes cambios en el marcador.

La UC dejó escapar dos puntos clave en su lucha por la parte alta de la tabla. Con el empate ante Deportes La Serena, los cruzados alcanzaron las 27 unidades y siguen como escoltas de Colo Colo, pero sin poder reducir la brecha con el puntero del campeonato.