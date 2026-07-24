¡El Cacique sigue imbatible! Colo Colo se impuso ante Deportes Limache en la Liga de Primera

Los albos iniciaron la segunda rueda del Campeonato Nacional con una victoria sobre Deportes Limache en el Estadio Monumental.

Colo Colo continúa con su buena racha en el torneo y rompió la maldición ante Deportes Limache tras vencerlos 3-1 en la apertura de la fecha 16 de la Liga de Primera.

Con este triunfo, los Albos continúan como líderes del campeonato tras alcanzar los 39 puntos, ampliando su ventaja en la tabla de posiciones.

En el primer tiempo del encuentro, Colo Colo tuvo varias instancias para acercarse al área, pero no fue hasta el minuto 47′ que Álvaro Madrid logró marcar la primera tanda para el Cacique.





El segundo gol llegó gracias a Jeyson Rojas, quien encaró por la banda derecha y definió con un ajustado remate que sorprendió al portero.

Luego de una infracción de Erick Wiemberg, los limachinos tuvieron la oportunidad para disminuir la brecha anotando su primera tanda, mientras que el lateral de Colo Colo fue expulsado al ganarse su segunda tarjeta amarilla.

Ya en el minuto 88 del partido, Felipe Raipán apareció en el área y definió con precisión para marcar el 3-1, ampliando el marcador.

Con esta victoria, el elenco de Fernando Ortiz sigue como líder del torneo y reafirma sus aspiraciones al título.