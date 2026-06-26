“Siempre te recordaremos”: El emotivo homenaje del plantel de Colo Colo a Alejandro Águila en el Monumental

Los jugadores del Cacique se sumaron a las condolencias tras la muerte del niño en una encerrona en San Bernardo y conmovieron con su gesto.

En la previa del duelo contra O’Higgins, válido por Copa Chile, en el Estadio Monumental, Colo Colo realizó un emotivo homenaje en honor a Alejandro Águila.

Tras su muerte, se conoció que el niño de 12 años asesinado en medio de una encerrona en San Bernardo era un ferviente hincha del Cacique y su máximo ídolo era Esteban Paredes.

Es por eso que este jueves, en el ingreso al campo de juego, los jugadores de Colo Colo sorprendieron con un conmovedor gesto al desplegar un lienzo para conmemorar al pequeño.

“Alejandro Águila, siempre te recordaremos” , se leía en la tela que contaba con la imagen del niño. Así, el público asistente al encuentro mantuvo un respetuoso minuto de silencio en su honor.





Además, en la misma jornada, antes del encuentro, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa visitó a la familia de Alejandro Águila.

“Es lamentable. Como colocolinos nos hacemos presentes para darles aliento y apoyo“, expresó el dirigente.

Colo Colo en sus redes sociales compartió este mensaje: “Nos sumamos al dolor por su partida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”.