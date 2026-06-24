¿Quién era Alejandro?: El niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo

Hincha de Colo Colo y de la selección argentina, los ídolos más grandes de la víctima eran Esteban Paredes y Lionel Messi.

Este miércoles se identificó a la víctima de la encerrona en San Bernardo como Alejandro Águila Jorquera, de 12 años.

Hasta el momento hay cuatro detenidos que pasarán a control de detención en las próximas horas, mientras se busca al quinto involucrado.





¿Quién era Alejandro Águila Jorquera?

Los padres del niño enviaron una fotografía a Contigo en la Mañana con la que quieren que se recuerde a su hijo.

Alejandro era un fanático absoluto del fútbol. Hincha de Colo Colo, pero también de la selección argentina, desde donde proviene toda su línea paterna.

Sus más grandes ídolos eran Lionel Messi y Esteban Paredes y durante los últimos días, se encontraba feliz por poder ver todos los partidos del Mundial 2026.

Alejandro será velado prontamente, dado que su padre espera a que sus familiares lleguen a Chile para poder velarlo.

En tanto, Carabineros trabaja para encontrar al quinto involucrado, quien es un hombre mayor de edad y que está prófugo.