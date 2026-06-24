Forcejeó e intentó zafarse de Carabineros: El violento gesto de uno de los detenidos por el crimen de niño en San Bernardo

Los detenidos serán formalizados en las próximas horas.

Este miércoles a las 10:30 horas está pactada la audiencia de formalización de los cuatro detenidos por el crimen de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

Con ello, solo queda efectuar una detención más, de un hombre mayor de edad que está siendo buscado por personal policial.





La violenta actitud de uno de los detenidos

Al respecto, los detenidos han comenzado a llegar en los últimos minutos al tribunal junto al OS9 de Carabineros, quienes están a cargo de la investigación.

En esa misma línea, uno de los detenidos llamó la atención, puesto que al bajar del vehículo mostró una actitud agresiva y desafiante.

El hombre intentó forcejear con los funcionarios de Carabineros que lo custodiaban, intentando lanzar golpes con los hombros, lo que solo provocó que perdiera el equilibrio.

Finalmente, el otro detenido tuvo una actitud opuesta, pero se cubrió el rostro con el gorro de su chaqueta y evitó las cámaras.

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