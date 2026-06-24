VIDEO | Así fue la detención del cuarto implicado en muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Solo falta la detención de un quinto implicado que se cree que podría ser el más joven de la banda.

Durante la mañana de este miércoles se confirmó la detención del cuarto implicado en la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

Se trata de un joven de 17 años que fue entregado por su padrastro a eso de las 03:00 horas en la 14.ª comisaría de la misma comuna.





Así fue la detención del cuarto involucrado

Este martes, personal policial había hecho gestiones para su detención, pero no lograron encontrarlo en el inmueble donde llegaron.

Al respecto, las cámaras muestran la detención del menor de edad, quien fue derivado al OS9 de Carabineros, quienes están a cargo del caso.

Ahora se trabaja en la detención de un quinto involucrado, quien se cree que sería el más joven de la banda delictiva.