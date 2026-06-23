VIDEO | La detención de menor de 17 años por muerte de niño en San Bernardo: Sería líder de la banda

Hasta el momento Carabineros y el Ministerio Público informaron de la detención de tres de los cinco sujetos que estarían involucrados en la encerrona que terminó con un menor fallecido.

En horas de la tarde de este martes, Carabineros logró la detención de tres de los cinco sujetos vinculados al crimen de un niño de 12 años, quien murió durante una encerrona en San Bernardo.

Según informaron las autoridades, se trata de un sujeto de 18 años que fue detenido en Melipilla y otro de 21 en San Bernardo, este último quien tendría el rol de conductor del auto donde iban los antisociales.

Además se logró dar en la misma comuna con un menor de 17 años, tras una serie de allanamientos que se realizaron en distintos puntos de la capital.





Este último sería uno de los principales sospechosos, ya que fue apuntado como presunto líder de la banda criminal que causó la muerte del menor tras una encerrona en la Ruta 5 Sur con Camino Catemito.

Fatal encerrona

La madrugada de este lunes una banda de cinco sujetos interceptó a un vehículo la Ruta 5 Sur con Camino Catemito, en el que iba a bordo una familia que venía desde Argentina.

Los delincuentes intimidaron a los ocupantes para que descendieran del auto, sin embargo el niño de 12 años habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad, lo que le hizo imposible bajar del auto y lo llevó a ser arrastrado por varios metros.

Durante la tarde, Carabineros y el Ministerio Público dieron a conocer la detención de tres sujetos vinculados a este crimen tras el allanamiento de una serie de domicilios para dar con el paradero de todos los involucrados.

Al ver la situación, los antisociales se dieron a la fuga y dejaron el vehículo abandonado.