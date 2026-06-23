Cámara de seguridad captó robo de vehículo minutos previos a encerrona que dejó a niño de 12 años muerto

Los delincuentes que arrastraron por al menos tres kilómetros al menor de edad, habían cometido un asalto en una bencinera apenas segundos antes.

Una cámara de seguridad reveló un momento clave del tour de asaltos de los delincuentes que asesinaron al niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo.

Aunque no se tiene la certeza de que haya sido el primer delito cometido, las imágenes muestran el robo de un vehículo blanco en una bencinera en la calle Eyzaguirre .

Son al menos cinco delincuentes que ingresan al lugar para intimidar al dueño de la camioneta SUV.

Desde ese punto de la comuna de San Bernardo, cruzaron al sector de la Ruta 5 Sur con Camino Catemito, donde abordaron a sus presuntas segundas víctimas.





Ahí asaltaron al padre de nacionalidad argentina que se encontraba con su hermana y su hijo de 12 años. El menor de edad estaba en un asiento trasero, cuando los delincuentes los interceptaron.

Sin lograr bajar del vehículo, quedó enganchado con el cinturón de seguridad y los delincuentes lo arrastraron por al menos tres kilómetros hasta el sector de 5 Pinos.

Allí los sujetos abandonaron la camioneta y se constató el fallecimiento del niño. Es en ese lugar además, que la Policía de Investigaciones realiza su búsqueda durante la tarde de este martes.