Alerta por lluvias en el norte: En dos días caerá hasta cinco veces más agua que en todo un año

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, advirtió que este sistema podría provocar crecidas de ríos, activación de quebradas y remociones en masa en tres regiones.

A partir del martes y hasta el miércoles, se esperan fuertes lluvias en la zona norte del país, específicamente en tres regiones: Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que “ingresará una baja segregada que arrastrará aire cálido cargado de humedad desde la costa peruana, generando precipitaciones intensas“.

“Además, con una isoterma cero alta que estará siempre por sobre los 3 mil metros, lo que podría provocar crecidas de ríos, activación de quebradas y remociones en masa“, advirtió.





Alerta por lluvias en el norte

En Iquique se esperan cerca de 5 milímetros de lluvia, casi cinco veces más de lo que normalmente cae en un año.

En el litoral de la región de Antofagasta, como en Tocopilla, las precipitaciones rondarán los 10 mm. En el interior podrían alcanzar los 20 mm, una cifra considerable, pues en Calama el promedio anual es de 6 mm.

Donde más lloverá será en la región de Atacama . En el valle, ciudades como Copiapó y Vallenar, podrían acumular 40 mm, mientras que en la zona cordillerana, específicamente en Alto del Carmen, las precipitaciones podrían superar los 60 mm.

Finalmente, este sistema frontal debería llegar a Santiago durante la noche del jueves, donde dejaría entre 5 y 10 milímetros de lluvia.