Andrés Moncada se suma como nuevo meteorólogo de Chilevisión

El especialista ya tuvo sus primeras apariciones en pantalla durante las ediciones de CHV Noticias AM y CHV Noticias Tarde de este sábado.

Este sábado Chilevisión oficializó la llegada de un nuevo integrante al panel de meteorólogos y del área de CHV Tiempo del canal.

Se trata de Andrés Moncada, quien ya fue presentado a través de las redes sociales de la señal y se sumará a Allison Göhler y Eduardo Sáez.

Tras su arribo, el especialista ya tuvo sus primeras apariciones en pantalla durante las ediciones de CHV Noticias AM y CHV Noticias Tarde, donde acompañó a Rafael Cavada y Pablo Torres en el pronóstico del fin de semana.

Licenciado en Meteorología y meteorólogo de la Universidad de Valparaíso, Andrés también cursó un diplomado en Meteorología Aeronáutica y Operativa en la Escuela Técnica de Aeronáutica Civil.