“¿Pueden parar?”: Turistas europeas quedan impactadas y cuestionan “mala costumbre” de los chilenos

Esto sucedió con unas turistas escocesas que realizaron un video donde coinciden con la mayor mala costumbre de los chilenos, la cual según ellas se da en lugares públicos.

Generalmente cuando se va a otro país hay que cosas que llaman la atención, pero para las personas de aquel lugar muchas de estas situaciones son percibidas como normales.

Esto sucedió con unas turistas escocesas que realizaron un video donde coinciden con la mayor “mala costumbre” de los chilenos.

Se trata de Honor Starling y Joanna Lindsay, quienes a través del podcast publicado en la cuenta de Instagram Not From Here The Pod se refirieron a una situación que les llama mucho la atención en los parques de Santiago.





Turistas europeas coinciden en la mayor “mala costumbre” de los chilenos

En el podcast las mujeres coincidieron en la peor mala costumbre de los chilenos, la que se daría en lugares públicos, como son los parques del país.

“Déjame decir unas cosas: La gente besándose en los parques“, partió señalando una de ellas.

“Oh, esa es mala costumbre, ¿pueden parar? En realidad, molesta bastante, ¿cómo se explica? De hecho, hago la caminata a través del parque y es como pareja tras pareja, se están besando entre sí, en todas partes”, agregó la otra.

Ahí de inmediato su compañera siguió: “Dios mío, cuando uno decide caminar en un parque es porque quiere relajarse. Cuando vas al parque y caminas por campos llenos de gente besándose… pero es como si ni siquiera estuvieran besándose, uno encima del otro“, señaló.

Finalmente, ambas volvieron a coincidir: “¿Lo haces en público como si no hubiera niños paseándose por ahí?”.