Gobierno retoma particular beneficio: Presidente Kast vuelve a entregar bono de 10 UF al séptimo hijo del mismo género de una familia

La tradición que comenzó en 1976 se otorgó por última vez en 2013, en el gobierno de Sebastián Piñera.

El presidente José Antonio Kast volvió a entregar la Gracia Presidencial de Reconocimiento al Séptimo Hijo, un bono que se les asigna a ciertas familias en situación económica vulnerable, que tienen siete hijos del mismo género.

Este beneficio solía ser una tradición que comenzó en 1976 y era conocida como el “apadrinamiento presidencial”. Distintos presidentes lo implementaron en sus mandatos pero la última vez que se otorgó fue en 2013, en el gobierno de Sebastián Piñera.





Presidente Kast entregó la Gracia Presidencial de Reconocimiento al Séptimo Hijo a niña de Valparaíso

Durante la tarde de este lunes, el presidente Kast retomó esta medida y junto a la primera dama, María Pía Adriasola, entregó la Gracia Presidencial de Reconocimiento al Séptimo Hijo a una numerosa familia del sector de Placilla, Región de Valparaíso.

La séptima hija mujer de la familia Silva Cueto compuesta por diez hijos, recibió el beneficio que consiste en la entrega de un certificado presidencial y un aporte económico de 10 UF depositado en una cuenta de ahorro a nombre de la niña.

Para acceder al bono, se debe presentar una solicitud. En ese momento el niño o niña no debe superar los 5 años y 11 meses de edad. Además, debe haber nacido en Chile y contar con ambos padres o tutores legales en territorio nacional. Y el grupo familiar tiene que ser parte del 90% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares (RSH).

Las postulaciones se realizan mediante un formulario en el sitio web de la Subsecretaría del Interior, una carta dirigida a S. E. el Presidente de la República o asistiendo de manera presencial a los departamentos sociales de las Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales.

En 2025, la normativa de este reconocimiento fue actualizada, pues anteriormente contemplaba cheques de entre $120.000 y $144.000 destinados a libretas de ahorro para la vivienda.

Ve el video del momento de la entrega del reconocimiento presidencial acá