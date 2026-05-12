Camión recolector de basura protagoniza choque con furgón escolar en Puente Alto

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las avenidas Gabriela Oriente y Las Nieves.

Un camión recolector de basura colisionó con un furgón escolar durante la tarde de este martes en avenida Gabriela Oriente con avenida Las Nieves, en la comuna de Puente Alto.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto estuvieron presente en el lugar para auxiliar a las personas lesionadas.

En el furgón escolar iban tres niños, uno de ellos de 14 años fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo se descartaron heridas de gravedad.





Según informó Carabineros, al momento del accidente de tránsito se ordenó la restricción de pistas en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la causa que provocó la colisión.