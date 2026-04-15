Cámara aprueba resolución que condena “intento de golpe de Estado blando” contra ex pdte. Piñera

Presentada por la Bancada de Diputados de la UDI, la resolución fue aprobada por todo el oficialismo y parlamentarios del Partido Nacional Libertario.

Por 69 votos a favor, 13 abstenciones y 52 en contra fue aprobado en el Congreso un proyecto de resolución que “condena” lo que calificaron como un “intento de golpe de Estado blando”, en contra del entonces presidente Sebastián Piñera.

La iniciativa, impulsada por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), señala también que “distintos sectores y partidos políticos de extrema izquierda” avalaron el denominado estallido social.

Además de los legisladores de la colectividad, se sumaron al respaldo todo el oficialismo además de parlamentarios del Partido Nacional Libertario. El Partido de la Gente (PDG), en tanto, optó por abstenerse.





Proyecto apunta al PC y al FA

El proyecto apuntó directamente contra la entonces oposición, en particular el Partido Comunista y el Frente Amplio, declarando que “no sólo minimizaron” los hechos de violencia que se registraban en el país, sino que “los validaron de manera implícita y explícita”.

“Lejos de condenar sin matices la violencia insurreccional”, dice la misiva, “estos sectores optaron por instalar un relato que justificaba el uso de la fuerza como herramienta política, normalizando los ataques a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”.

La Bancada UDI también aludió a las declaraciones del ex presidente del PC, Jorge Teillier, quien al día siguiente del inicio de las manifestaciones aseguró que Piñera “no tiene capacidad de gobernar” y que “lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones”.

Asimismo, recordaron los dichos del ex presidente Gabriel Boric, quien como diputado manifestó que “evadir el Metro ante un alza injustificada o cortar una calle, en mi opinión, es una forma legítima de protesta”.





Qué dice el proyecto de resolución

En concreto, el texto comienza mencionando que el 18 de octubre de 2019 “marcó un quiebre profundo en la historia reciente de nuestro país“.

“Lo que comenzó como una protesta ciudadana contra el alza en la tarifa del Metro”, menciona, “derivó rápidamente en semanas de intensas manifestaciones y graves episodios de violencia”.

“La magnitud, coordinación y persistencia de la violencia desplegada configuraron un escenario de desestabilización institucional que, razonablemente, puede ser calificado como un golpe de Estado blando o tradicional contra un gobierno democráticamente electo”.