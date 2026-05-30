Tenía al menos 30 heridas con distintas armas: Revelan nuevos detalles tras asesinato de adulta mayor en Coronel

Isabel Contreras habría sido atacada sin provocación alguna con distintas armas. Su esposo logró escapar a dependencias cercanas.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de los 6 detenidos por la muerte de Isabel Contreras Aguilera, adulta mayor de 65 años que fue asesinada durante un robo en Coronel.

Al respecto, el tribunal decretó prisión preventiva para dos adultos, internación provisoria para tres de los cuatro adolescentes detenidos y este último menor de edad quedó con arresto domiciliario total.





Los detalles de la audiencia

Según detalló Radio BioBio, en la audiencia, el Ministerio Público expuso que el delito se cometió a eso de las 23:40 horas del viernes 22 de mayo.

Los detenidos son: Felipe Díaz Mármol, de 20 años, nacionalidad colombiana; Francisco Cabrera Muñoz, de 18 años y nacionalidad chilena; y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

El grupo habría llegado a bordo de una camioneta hasta la Casona de Huéspedes en Coronel, donde se encontraba Contreras y su esposo, un adulto mayor de 72 años.

Tres adolescentes y Felipe Cabrera habrían ingresado al recinto por un sector costado del portón de acceso, mientras que Felipe Díaz y el otro menor de edad vigilaban la zona.

El esposo de la mujer salió con una linterna y se habría encontrado con los cuatro individuos que habían ingresado, siendo alertado por sus perros.

El hombre habría sido atacado con un arma blanca por Cabrera Muñoz en la cabeza y otras zonas del cuerpo, pero logró escapar a un lugar cercano.

A pesar de lo ocurrido, los delincuentes habrían seguido su camino, ingresando al recinto a robar dinero y especies y atacando sin provocación a Isabel con objetos cortantes, pero también contundentes.

El cuerpo de la víctima fatal presentaba al menos 30 heridas y se usaron distintos tipos de armas para atacarla, expuso el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.

Finalmente, el tribunal determinó 120 días para la investigación.