Femicidio en La Pintana: Adulto mayor es detenido tras confesar que mató a su esposa

El crimen fue alertado por el nieto del matrimonio, luego de que vecinos lo llamaran por una pelea a gritos que estaban teniendo los adultos mayores.

La noche de este viernes, personal de Carabineros llegó hasta el pasaje Bartolomé Murillo, en la comuna de La Pintana, para constatar una denuncia por homicidio al interior de una vivida.

Al llegar al lugar, personal policial se encontró con un hombre de 82 años, quien confesó haber asesinado a su esposa, de 76 años, tras dispararle en dos ocasiones, por lo que fue detenido por el delito de femicidio.





El hecho se dio a conocer luego de que vecinos contactaran a un nieto del matrimonio tras escuchar gritos, por lo que este familiar acude a la vivienda y se encuentra con el cuerpo sin vida de su abuela en el living de la casa.

De acuerdo con las autoridades, no habría denuncia previa por Violencia Intrafamiliar (VIF), mientras tanto, vecinos aledaños declararon que eran una pareja tranquila.