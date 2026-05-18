“Esto fue un suicidio por VIF”: Amigas de carabinera fallecida en comisaría revelan “abusos y maltratos”

A través de redes sociales, cercanas a Ornella Uribe han levantado la voz y responsabilizan a la expareja de la funcionaria como el presunto instigador que derivó en su trágica muerte.

La muerte de Ornella Uribe, cabo segundo de Carabineros fallecida al interior de dependencias de Labocar en La Serena, continúa causando conmoción en la región de Coquimbo.

Más allá de la investigación por su deceso, han sido sus amigas de la agrupación Motoqueras Cuarta Región quienes han levantado la voz para denunciar el complejo escenario personal que, aseguran, enfrentaba la joven de 26 años durante los últimos meses.

A través de redes sociales y testimonios entregados a Diario El Día, cercanas a la funcionaria oriunda de Freirina afirmaron que Ornella habría sido víctima de violencia física y psicológica por parte de una expareja.

“Esta lamentable noticia nos afecta enormemente, ya que fuimos testigos de abusos y maltratos, tanto físicos como psicológicos contra su persona ”, señalaron desde la agrupación Motoqueras Cuarta Región mediante un comunicado publicado en Instagram.





“Esto fue un suicidio por VIF”

Una amiga cercana de Ornella, integrante también de la agrupación, afirmó que la joven cambió drásticamente producto de la relación que mantenía con su expareja.

“Esto fue un suicidio por VIF. Ella no era así, se apagó por culpa de todo lo que esta persona le hizo pasar”, afirmó.

Según su relato, Ornella comenzó a alejarse progresivamente de sus amistades y familiares debido a un contexto de manipulación y violencia.

“Él la alejó de su madre y de sus más cercanas. Él le decía que no tenía que tener amigas y le prohibía hablar conmigo”, sostuvo la mujer, quien además aseguró que la joven se comunicaba “a escondidas” luego de episodios de agresión.

La amiga también reveló que, junto a la madre de Ornella, realizaron una denuncia en marzo pasado debido a la gravedad de los hechos que habría vivido la funcionaria.

“Siempre tuve miedo de que él la matara y es una pena que de todas formas la perdimos”, lamentó.

Amigas de carabinera denuncian amenazas

Las integrantes de Motoqueras Cuarta Región también aseguraron que han recibido amenazas luego de exponer públicamente el caso y responsabilizar a la expareja de Ornella por el daño emocional que, según sostienen, sufrió la joven.

“Él ha dicho que tomará venganza en contra de quienes estamos alzando la voz”, denunció una de sus amigas, señalando que estos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la PDI.

Además, afirmaron que el hombre tendría denuncias previas y conflictos dentro de agrupaciones de motociclistas de la zona. Pese al temor, sus cercanas aseguran que continuarán hablando públicamente sobre lo ocurrido. “No vamos a callar hasta obtener justicia”, afirmaron.

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