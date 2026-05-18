La niña había llegado el domingo en la mañana para estar con su padre, cumpliendo con el régimen de visitas reglamentarias, y al momento de la caída él se encontraba en otra habitación junto a su pareja.

Una menor de 2 años murió tras caer desde un edificio en la comuna de Las Condes durante la tarde del domingo.

Según información recogida por las policías, la niña se encontraba de visita en la casa de su padre y cayó desde el piso 11, desde la ventana del dormitorio en el que se encontraba.

“Al llegar al sitio de suceso, pudimos establecer de que efectivamente una menor se había precipitado desde el piso 11, quien se encontraba al cuidado de su padre”, señalaron desde la Policía de Investigaciones.

En la misma línea, indican que la pequeña estaba en el lugar por una visita reglamentaria y “por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo”, señalaron desde la Policía de Investigaciones-





Menor estaba de visita

Según entregan los informaron los propios vecinos, esta menor de edad habría llegado el mismo día domingo durante la mañana a estar con su padre, por la visita correspondiente a un rango horario de 10 a 6 de la tarde, lo que fue precisado por la PDI.

De acuerdo a los antecedentes que entregaron las autoridades, el progenitor habría estado en un cumpleaños la noche anterior y a la hora del fatal hecho él se encontraba durmiendo en otra pieza junto a su pareja.

Tras el fallecimiento de la niña, el padre y la pareja fueron fueron trasladados hasta una unidad policial para efectuar el control de identidad investigativo.