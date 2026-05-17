Menor de 2 años murió tras caer de edificio en Las Condes: Esto es lo que se sabe

El hecho ocurrió en avenida Los Militares y movilizó a personal de Carabineros, SAMU y equipos de emergencia.

Una menor de 2 años murió la tarde de este domingo tras caer desde un edificio residencial en la comuna de Las Condes.

Si bien en primera instancia se habló de un menor de cuatro años, en las últimas horas personal policial rectificó la edad y de manera preliminar se informó que habría caído desde el piso 11 del inmueble de 19 pisos.

Funcionarios policiales ubicaron al padre de la víctima en uno de los departamentos del inmueble.





Investigan muerte de menor tras caer de edificio en Las Condes

El fatal episodio ocurrió en avenida Los Militares y movilizó a personal de Carabineros, SAMU y equipos de emergencia.

La Fiscalía quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la caída.