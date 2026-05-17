Fallece a los 99 años Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde de Las Condes

Su deceso fue confirmado por la Municipalidad de Portezuelo, comuna donde Lavín Pradenas fue alcalde designado en dictadura.

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento, a los 99 años, de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde de la comuna de Portezuelo y padre del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante.

La noticia fue informada por la Municipalidad de Portezuelo a través de sus redes sociales. Lavín Pradenas ejerció como alcalde designado de la comuna en dos periodos durante la dictadura, entre 1974 y 1975, y posteriormente entre 1986 y 1991. Ya en democracia, fue electo concejal para el periodo 1996-2000.

La muerte de Lavín Pradenas ocurre en medio de la prisión preventiva de su nieto, Joaquín Lavín León, quien fue formalizado por fraude al Fisco y actualmente cumple la medida cautelar en el centro penitenciario Capitán Yáber.

Lavín Infante en tanto, no se ha pronunciado públicamente por la muerte de su padre.

Tras conocerse el deceso, desde la Municipalidad de Portezuelo declararon cuatro días de duelo comunal, hasta el martes 19 de mayo.