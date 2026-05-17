“Tanto cariño…”: Cristián Riquelme despide primera temporada de Teatro en Chilevisión con emotivo mensaje
El conductor del programa se emocionó con el fin de la primera temporada del programa de humor. Revisa a continuación su mensaje completo.
Este sábado se vivió el último capítulo de la primera temporada de Teatro en Chilevisión, programa de comedia que Cristián Riquelme lo despidió con palabras cargadas de emoción.
Dando cuenta del trabajo detrás para llevar a los hogares una experiencia teatral de este tipo, el conductor invitó a disfrutar de la última puesta en escena, con la participación especial de Patricio Torres.
La despedida de Cristián Riquelme a Teatro en CHV
“Hoy tenemos nuestra última obra, pero de esta primera temporada, hecha con tanto cariño para todos ustedes que no pueden ir al teatro quizás, para eso se hace el teatro en Chilevisión, para que el teatro vaya al calor de sus hogares”, partió comentando Riquelme.
Sin perder su característica energía, agregó: “Dejemos el teléfono un rato de lado y compartamos emociones grupales; de eso se trata el teatro, un arte colectivo para usted, con mucha gente que está detrás de todas estas obras, detrás de todos estos personajes que hemos hecho con tanto cariño y amor para todos ustedes”.
Confirmando a Pato Torres como invitado del último episodio, comentó a modo de cierre: “Disfrute, páselo bien. Esto fue hecho con mucho cariño de un tremendo equipo para todos ustedes. Se acaba solo la primera temporada de Teatro en Chilevisión“.