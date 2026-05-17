“No nos recibieron”: Padres de joven con Duchenne desolados tras caminar 32 días de Puerto Montt a La Moneda

Los padres de Julián hicieron un llamado a través de redes sociales para que se objetivo se vuelva viral y puedan conseguir el millonario monto para el tratamiento de su hijo. Revisa a continuación su historia y cómo ayudarlos.

A lo largo de 32 días, Rocío y Mario caminaron desde Puerto Montt hasta La Moneda para pedir ayuda al presidente José Antonio Kast en esta cruzada por mejorar la salud de su hijo: Julián tiene 17 y fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, enfermedad por la que debe viajar a Estados Unidos para recibir una terapia de $3.500 millones.

Con la esperanza de ser apoyados por el Mandatario y conversar con la ministra de Salud, May Chomali, esta familia se vino a la capital haciendo diferentes intervenciones para recibir ayuda.

El desolador mensaje de padres de Julián contra Duchenne

“Un mes caminando con dirección a La Moneda y la esperanza de que el Presidente nos recibiera, pero días antes de llegar recibimos la respuesta a nuestra carta. En esta nos dijeron que por agenda no estaba disponible y que nuestro caso sería derivado al Ministerio de Salud. Con eso en mente nos sentimos solos nuevamente; por segunda vez el presidente no nos recibiría, ni el del gobierno anterior ni el del presente”, informó la familia en su Instagram @julian_contra_duchenne.





Pese a esta negativa, la familia de Julián llegó hasta La Moneda con la esperanza de que desde el ministerio de Salud los recibieran, lo que no sucedió. “Solo un delegado equis tomó nuestros datos. Misma historia, diferente gobierno, se vuelve a repetir la historia”, revelaron, agregando que aún les falta mucho para llegar a la meta.

A través de un video, los padres del menor comentaron sus sentimientos luego de que les cerraran la puerta, y con la voz quebrada, Mario comentó: “De verdad que estamos muy tristes, no sé cómo decirle a Julián que no nos recibieron y que no llegamos a la meta; la verdad es que estamos destrozados con lo que pasó, pero tenemos fe y confianza”.

Por su parte, Rocío, sin poder evitar las lágrimas, confesó que “esperamos otra cosa, obviamente, pero no pierdo la fe (…) estamos asustados, tenemos miedo, no llegar a la meta hoy día es un desastre porque necesitamos la plata para llevar a Julián a Estados Unidos y nos falta muchísimo“.





Pidiendo que la gente comparta su historia en redes sociales para que se vuelvan virales, agregó: “Que nadie se quede sin saber qué estamos haciendo, que Julián necesita seguir con vida“.

“Una vez más la vida de Julián depende de todos los chilenos, ni siquiera de nosotros“, añadió Mario a modo de cierre.

Respecto a la meta, de acuerdo con el último cómputo, la familia ha recaudado el 8,23% del total, es decir, $288.170.000 de los $3.500.000.000.

Cuentas bancarias oficiales para aportar a Julián contra Duchenne

Banco Estado

Rocio Cardenas

RUT: 17.639.101-4

Cuenta Pro: 62972777809

Correo: rociocardenas1501@gmail.com

Banco Santander

Mario Carvajal

RUT: 15.997.446-4

Banco Santander – Cuenta Corriente

Cuenta: 000091496470

Correo: marioantoniocarvajalnunez@gmail.com