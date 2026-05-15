Pdte. Kast sobre condenados por violaciones a los DDHH: “En campaña nunca prometí indultarlos a todos”

Durante una actividad en Copiapó, un asistente le consultó al mandatario cuándo se le entregaría “libertad total y absoluta a los héroes de esta patria” que permanecen presos por causas vinculadas a violaciones a los DD.HH.

El presidente José Antonio Kast abordó este viernes la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos, tema que surgió tras una pregunta realizada por uno de los asistentes.

La consulta se produjo durante el encuentro ciudadano “Presidente presente” en Copiapó, instancia en la que una persona del público le preguntó cuándo se le entregaría “libertad total y absoluta a los héroes de esta patria” que permanecen presos por causas vinculadas a violaciones a los DD.HH.

Frente a esto, Kast respondió que su administración está revisando la situación de los recintos penitenciarios destinados a exmiembros de las Fuerzas Armadas y policías, apuntando a que “existía un consenso” respecto a mantener separados a este tipo de internos y que “el gobierno anterior no lo respetó”.

“Estamos ordenándolo, porque no corresponde y había un consenso nacional”, señaló el mandatario, agregando que existen parlamentarios que han cuestionado esa postura mediante acciones ante tribunales y otros organismos.

“En campaña no hice una promesa absoluta”

Asimismo, el jefe de Estado aclaró que durante su campaña presidencial “nunca hice una promesa absoluta de indultar a todas las personas. En ese soy muy transparente y tengo mi conciencia tranquila”.

“Yo dije que iba a ocupar la facultad del indulto, una vez que pudiéramos analizar caso por caso. Hasta ahora, no hemos indultado a nadie”, aclaró.

En esa línea, Kast remarcó que cualquier eventual beneficio será evaluado individualmente: “Vamos a ir analizando cada una de las solicitudes que se presenten de indulto y las vamos a analizar en su mérito”.

El mandatario también aseguró que el gobierno no intervendrá en procesos judiciales actualmente en desarrollo y enfatizó que su actuar estará basado en la ley. “Tengo que ser siempre ecuánime, siempre actuar sobre la base de la ley para tomar determinaciones que hoy día tensionan a distintos sectores”, cerró.