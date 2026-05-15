Caso Cathy Barriga podría llegar a plataforma de streaming: Preparan una serie sobre su historia

La ex jefa comunal, quien atraviesa un juicio por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, llegaría a las pantallas con una alianza de Prime Video y la productora nacional a cargo de Los Colonos y La Misteriosa Mirada del Flamenco.

El mediático caso de Cathy Barriga podría llegar a las pantallas de streaming de la mano de la plataforma Prime Video, misma que recientemente estrenó La Casa de Los Espíritus.

La exalcaldesa de Maipú enfrenta cargos por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, y arriesga hasta 23 años de cárcel.

Esta misma trama, que se extiende desde enero de 2024, fecha de la primera formalización de la ex Mekano, inspiraría la serie que estaría siendo producida por Quijote Films, consignó Culto, junto a la plataforma de propiedad de Amazon.





Se trata de una destacada productora nacional que ha estado a cargo de las películas Los Colonos y La Misteriosa Mirada del Flamenco.

En esa línea, la serie es encabezada por el productor Giancarlo Nasi como showrunner o jefe creativo, y la ficción inspirada en hechos reales ha estado en desarrollo por cerca de un año y medio.

Pese a ello, la serie aún no inicia sus grabaciones ni ha definido a su elenco, por lo que se espera que esta producción sobre Cathy Barriga llegue a las pantallas no antes de 2028.