VIDEO | Uno ladró como perro: Graban descarado robo en servicentro de Maipú

Dos hombres fueron detenidos tras concretar un descarado robo en un servicentro en presencia de trabajadoras y clientes. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y empleados.

Indignación generó en redes sociales el registro de un descarado robo ocurrido en un servicentro de la comuna de Maipú, el que fue grabado por trabajadores del local.

Las imágenes muestran a dos hombres llenando una decena de bolsas con distintos productos que sacaban reiteradamente desde las góndolas, todo ante la presencia de trabajadores y clientes de un servicentro ubicado en el Paradero 15 de Avenida Pajaritos.

Pese a que las trabajadoras intentaron disuadirlos grabándolos y gritándoles, los sujetos continuaron robando sin inconvenientes. Incluso, uno de ellos comenzó a “ladrar” al salir del lugar , burlándose de quienes se encontraban presentes.

Aunque inicialmente lograron huir, Carabineros sorprendió posteriormente a los imputados, los que fueron identificados con las iniciales C.A.B.P., de 27 años, y J.R.G.P., de 25, ambos chilenos y con antecedentes policiales.

Su detención se logró en circunstancias en que ambos cometían un nuevo robo en otro servicentro de la misma cadena.

La rápida acción policial permitió detener a ambos sujetos y recuperar la totalidad de las especies sustraídas.