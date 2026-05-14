“He recibido mucho hate…”: Exesposa de Américo se sinceró sobre su relación con el cantante tras formalización por VIF

María Teresa Órdenes también dejó en claro su postura sobre el conflicto judicial que viven Américo y Yamila Reyna.

Este jueves, Adriana Barrientos habló con María Teresa Órdenes, exesposa de Américo y con quien habría retomado una relación sentimental tras el conflicto con Yamila Reyna.

La mujer, también conocida como “Pepa”, dejó en claro su postura frente al conflicto legal que atraviesa el cantante, quien fue denunciado y formalizado por violencia intrafamiliar contra Yamila.





¿Pepa Órdenes está en una relación con Américo?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana le preguntó a Pepa si era cierto que retomó su relación amorosa con Américo.

Al respecto, ella contestó: “Hay temas a los cuales no me voy a referir porque, además, he recibido mucho hate de manera injusta sin decir, sin confirmar o desmentir algo”.

En esa misma línea, agregó: “Espero que siga yendo siempre muy bien, solo busco y me quedo en la tranquilidad que yo misma me puedo dar”.

Finalmente, Adriana le contestó: “Ha hecho mucho daño la Yamila, como siempre”, y ante esa opinión personal, Pepa concluyó: “No me referiré al respecto y de nuevo gracias, Adriana”.