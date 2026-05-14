“Rasca y ordinaria”: Daniela Aránguiz confesó su indignación al destapar última petición de Jorge Valdivia
La panelista de farándula dio a conocer unos correos electrónicos que recibió de parte de su exmarido donde le hizo una llamativa solicitud.
Daniela Aránguiz acaparó titulares al lanzar una llamativa confesión que involucra a su exmarido Jorge Valdivia: Aseguró que le pidió devolver su argolla de matrimonio.
“Por favor, Jorge Valdivia, no me sigas pidiendo las argollas de matrimonio porque lo encuentro lo más ordinario“, dijo en el programa Sígueme, donde afirmó que la solicitud fue hecha por correo electrónico.
“Yo no sé si las quiere derretir para comprarle un anillo a la polola nueva o si las quiere de recuerdo para tener un recuerdo simbólico, pero te lo juro, qué cuestión más rasca y ordinaria“, sentenció.
En alusión al actual vínculo del otrora futbolista, la opinóloga confesó que “me daría mucha lata que mi pololo esté mandándole mensajes a su ex para pedirle las argollas”.
“¿Cuándo se las va a poner? Si no se las ponía cuando estaba casado, se las va a poner ahora“, ironizó también, para finalizar con un mensaje dirigido a Valdivia.
“Jorge, no me escribas más correos electrónicos pidiéndome las argollas. No hay nada más ordinario que andar pidiendo los regalos que uno hace”, concluyó, avisando que “yo lo mandé a derretir y ahí los vamos a dejar nomás”.