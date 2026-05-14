Camión derribó varios postes de luz en Ñuñoa: Acusan que llevan 12 horas sin recibir ayuda

El accidente ocurrió a eso de las 19:30 de este jueves y los cables electrificados continúan en la vía pública. Bomberos intervino y estableció un perímetro de seguridad.

Un camión de alto tonelaje derribó varios postes en la comuna de Ñuñoa, en concreto, entre las calles Rosita Renard y Armando Carrera. El incidente ocurrió la tarde del jueves y aún no hay intervención de la policía o seguridad municipal.

Los cables siguen energizados y obligó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para atender la emergencia, establecer un perímetro de seguridad y así resguardar la integridad de los transeúntes.