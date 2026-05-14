$100 de descuento por litro de bencina: Bencinera anuncia descuentos diarios en diferentes comunas del país

Revisa a continuación los horarios y los puntos en que estará disponible el beneficio para conductores que usen gasolina de 93, 95 o 98 octanos.

La empresa Copec anunció el inicio de un nuevo beneficio para sus viejos y nuevos usuarios, el cual llega a aportar al bolsillo tras la histórica alza de combustibles.

La bencinera decidió sacar un concurso para beneficiar a los chilenos de todas las regiones del país por igual, el cual les permitirá optar a $100 de descuento en su próxima recarga de 93, 95 o 97 octanos.





Cómo funcionará el descuento de bencina

De acuerdo a lo anunciado en sus redes sociales, diariamente se escogerá de forma aleatoria a 16 comunas de todo Chile, las cuales tendrán la oportunidad de hacer uso de sus $100 de descuento por litro en cualquier bencinera de la cadena.

Este beneficio estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas, y se podrá utilizar cualquier medio de pago, sin máximo de carga.

Además, señalan que este descuento puede ser acumulado con otras promociones.

Cabe destacar que día a día la empresa anunciará a las 09:00 horas, a través de su cuenta de Instagram, las comunas escogidas en cada jornada.