Subsidio de Gas Licuado: El único requisito para recibir el beneficio de $27 mil y cómo cobrar el cupón

Un vale de $27 mil que corresponde aproximadamente a un cilindro de gas de 15 kilos, es lo que se entregará por vez única a millones de personas este invierno. Revisa a continuación todos los detalles.

El Gobierno ha confirmado la entrega del galón de gas gratis a millones de familias de nuestro país durante el invierno a través del Subsidio de Gas Licuado.

El beneficio que es parte del Plan Chile Sale Adelante consistirá en:

Vale físico o digital

De un valor aproximado de $27 mil

Lo que equivaldrá a un cilindro de 15 kilos.

Vale de gas: Requisitos, dónde conseguirlo y cómo canjearlo

El Subsidio de Gas Licuado no requiere postulación, por lo que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que estará disponible por vez única para las familias pertenecientes al 80% de la población más vulnerable, según la información del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril.

Se espera que los beneficiarios de la medida lleguen a los 7,7 millones de hogares.





Para que sea de fácil acceso a todos los beneficiarios, los vales serán entregados por el BancoEstado de forma física y digital:

A través de RUT Pay : Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En la App CuentaRut : Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En CajaVecina: Destinado a adultos mayores o personas sin acceso a internet. Será un cupón físico que deberá solicitarse presencialmente.

De acuerdo a lo expuesto en Congreso por el Ejecutivo, el cupón comenzaría a hacerse efectivo a principios de junio y hasta finales de septiembre.

Junto a lo anterior, se indicó que podrán ser canjeados en diferentes distribuidoras, tales como: Gasco, Lipigas, Abastible, entre otras. Si el balón sale más caro, el cliente paga el remanente; si es más barato, el saldo se puede usar para llevar otro. La medida contempla un costo de 220 millones de dólares.

Respecto a los vales de gas que entregan las municipalidades, se detalló que los beneficios serán 100% compatibles entre sí y podrán recibir ambos.