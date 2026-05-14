¿Matías Toledo llega al PDG? Alcalde aclaró su futuro político tras reunión con Franco Parisi

El jefe comunal de Puente Alto se reunió este miércoles con Franco y Zandra Parisi, líderes del Partido de la Gente, lo que generó especulaciones sobre una posible militancia.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aclaró las especulaciones sobre una posible militancia en el Partido de la Gente, luego de reunirse con su fundador Franco Parisi.

A través de sus historias en Instagram, el jefe comunal explicó que le interesaba juntarse con Parisi porque “hoy día sí tiene junto al PDG una capacidad de influir en la reforma que quieren pasar por el Parlamento y que afectará mucho a los municipios”.

“Vemos que el gobierno no está dispuesto a establecer este diálogo, pero nosotros sí estamos buscando personas que puedan incidir en las votaciones“, afirmó, luego del encuentro al que también asistió la diputada Zandra Parisi.





¿Matías Toledo se sumará al PDG?

Toledo también salió al paso de los rumores sobre una eventual llegada al PDG.

“¿Si voy a entrar a militar o no al PDG? La respuesta es que no. No estoy buscando un espacio donde militar, pero sí valoro mucho a la gente que milita en distintos partidos porque creo que hay que participar de organizaciones sociales y políticas”, agregó.

“Por el momento, no estoy pensando en militar en ningún partido“, cerró el alcalde independiente.

Cabe mencionar que, durante una entrevista con radio ADN, Franco Parisi manifestó su interés en que el jefe comunal se integre a su partido.