El caso se conoció a partir de un video difundido en redes sociales, donde se observa un control de identidad. En el registro, se aprecia un tenso intercambio entre el funcionario y un grupo de jóvenes.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció un sumario administrativo luego de un procedimiento de fiscalización municipal que terminó en una agresión cruzada entre un funcionario de seguridad y un joven.

El caso se conoció a partir de un video difundido en redes sociales, donde se observa un control de identidad realizado en la intersección de avenida Concha y Toro con San Carlos.

En el registro, se aprecia un tenso intercambio entre el guardia municipal y un grupo de jóvenes.





Mientras estos mantenían una actitud poco colaborativa, el funcionario reaccionó con insultos y un tono confrontacional: ¿Qué te has creído, cu…?, ¿que yo ando hue… conchetu… pendejo cu… ¿Estabas estudiando conchetu… o no? ¿estás estudiando?”.

Posteriormente, el trabajador saca un objeto —que sería gas irritante— y lo rocía directamente al rostro de uno de los involucrados.

Tras el hecho, los acompañantes del afectado cuestionaron el actuar del funcionario, especialmente por el uso del gas durante el procedimiento, e intentaron solicitar su identificación sin éxito.

La reacción del alcalde Matías Toledo

El propio alcalde Toledo compartió el registro en sus redes sociales y confirmó la apertura de una investigación interna.

“Ante los hechos conocidos en redes sociales, se informa que se inició el sumario correspondiente. Si bien el personal de seguridad pública fue atacado con piedras, no se puede reaccionar así, y debe atenerse a los protocolos de la dirección”, señaló.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre los límites en los controles municipales y el actuar de los equipos de seguridad en terreno.