Devolución de impuestos SII 2026: Cuándo pagan y cómo revisar tu pago

La devolución de impuestos del SII 2026 ya comenzó a pagarse a miles de contribuyentes. Revisa las fechas según tu declaración y cómo saber si ya recibiste el dinero.

La devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta 2026 ya está en marcha. Este 29 de abril se realizó el primer pago a quienes hicieron su declaración en los primeros días del proceso, marcando el inicio de los depósitos.

En total, la Tesorería General de la República (TGR) devolvió más de $230 mil millones a 854 mil contribuyentes. La gran mayoría recibió el dinero mediante transferencia electrónica, dentro de los plazos informados.

Primer pago: quiénes ya recibieron su devolución

El primer depósito fue para quienes declararon entre el 1 y el 8 de abril.

Más de 853 mil pagos fueron vía transferencia electrónica

Monto total entregado: $230.612 millones

99,9% de los pagos se realizó dentro del plazo

Retenciones: por qué podrías recibir menos dinero

En esta etapa también se aplicaron descuentos a contribuyentes con deudas pendientes con el Estado.

170.679 personas tuvieron retenciones

Total retenido: $19.426 millones

Motivos: créditos universitarios, multas, subsidios y pensiones de alimentos

En detalle:

CAE: 43.721 contribuyentes con descuentos por $5.712 millones

Pensiones de alimentos: 10.538 personas con retenciones por $1.451 millones





Próximos pagos: fechas según cuándo declaraste

Si aún no recibes tu devolución, estas son las fechas clave según el SII y la TGR:

Declaraciones entre el 9 y el 23 de abril: pago el 15 de mayo

Declaraciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo: pago el 27 de mayo

Préstamo Solidario: fechas de devolución

Para quienes tienen excedentes del Préstamo Solidario del Estado, los pagos se realizarán en estas fechas:

Entre el 1 y el 21 de abril: 14 de mayo

Entre el 22 y el 28 de abril: 22 de mayo

Entre el 29 de abril y el 8 de mayo: 29 de mayo

Si aún no haces tu declaración, el proceso sigue abierto y la fecha de pago dependerá del día en que completes el trámite.

Para revisar si tienes devolución pendiente, puedes consultar con tu RUT en el sitio de la Tesorería General de la República.