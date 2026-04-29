Así era la lujosa vida de Kaminski: Una mansión con discoteque y un exclusivo departamento

El animador se ha visto relacionado en investigaciones policiales, pero antes de eso ostentaba varios lujos en televisión y un millonario estilo de vida.

El nombre de Francisco Kaminski volvió a ser protagonista en una investigación policial. Esta vez el comunicador fue relacionado con la Operación Rey David, en la que se le allanó el departamento donde vive en Las Condes.

La PDI realizó un operativo en el que resultó detenido David Israel Muñoz, apuntado por ser la supuesta cabecilla de una banda ligada al lavado de dinero mediante una automotora que vendía vehículos de alta gama a altos precios, a quien el comunicador le compró un auto en 2023.

Pero mucho antes de que salieran a la luz una serie de deudas y se le relacionada con dudosos negocios y hasta organizaciones criminales, el comunicador acostumbraba a llevar una vida llena de lujos.





Muestra de ello son las casas y departamentos en los vivió en los últimos años y que él mismo mostró en capítulos de La Divina Comida.

Los lujos de Francisco Kaminski

Durante su relación con Carla Jara, el animador y su familia vivieron en una lujosa mansión que pertenecía a Arturo Vidal.

La propiedad se encuentra emplazada en un terreno de 4.000 m2 en sector Las Pircas de Peñalolén. Cuenta con dos piscinas (una exterior y otra tipo spa), cancha de fútbol, nueve dormitorios, discoteca privada y una caseta para un guardia de seguridad.

Si bien en un inicio se comentó que Francisco Kaminski arrendaba la mansión, luego se conoció que fue el nuevo dueño – amigo cercano de él- quien se la facilitó ya que no tenía dónde vivir con el nivel de deudas que tenía.

Cuando inició su romance con Camila Andrade se fueron a vivir juntos a un departamento ubicado un exclusivo sector de Lo Barnechea.

Sin embargo, al poco tiempo de instalarse tuvieron que dejar el lugar debido a que los vecinos del departamento en donde vivían habrían logrado que les terminaran el contrato de arriendo tras el escándalo por la muerte de Felipe Reyes Osses, el “Rey de Meiggs”.