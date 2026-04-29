Más de 400 mil autos dejarán la RM por fin de semana largo: MOP activa plan en autopistas

Ante la masiva salida de automóviles, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, hizo un llamado a “planificar los viajes y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes”.

Más de 414 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana en el marco del fin de semana largo por el feriado del Día Internacional del Trabajador, fijado para este viernes 1 de mayo.

Así lo anunció el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien señaló que las estimaciones del MOP proyectan a casi medio millón de vehículos abandonando la capital.

En ese sentido, adelantó que la mayor concentración vehicular se espera para la tarde de este jueves, entre las 19:00 y las 22:00 horas, además de la mañana del viernes entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Ante este escenario, el subsecretario llamó a “planificar los viajes, informarse por los canales oficiales y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes, de modo que todos tengamos un fin de semana largo seguro”.

Ministerio anunció “Peaje a luca”

Una de las medidas para contener el flujo será el “peaje a luca”: costará $1.000 para vehículos livianos a partir de mañana jueves 30 de abril desde las 07:00 hasta las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa).

Esta medida excepcional también se aplicará en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

El beneficio, a su vez, se repetirá el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y la Ruta 5 Norte.





Así será la “operación retorno”

En cuanto al retorno, también habrá “peaje a luca” entre las 07:00 y las 12:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

En esa línea, también se aplicará la rebaja de un 50% para camiones desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago).

También habrá restricción para el tránsito de camiones de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago (Entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y en la Ruta 68, también en dirección a Santiago (Entre Vespucio y el enlace Algarrobo).