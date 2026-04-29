Destituyen a Catalina Vallejos de Miss Universo Chile por “incumplimientos de obligaciones”

La organización del concurso Miss Universo La Reina explicó que la decisión se adoptó por “incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol”.

La tarde de este miércoles, la organización del concurso Miss Universo La Reina informó que Catalina Vallejos ha sido destituida de su cargo de representación de la comuna en el certamen nacional.

“La Dirección de Miss Universo La Reina Chile informa que se ha puesto término a la designación de Catalina Vallejos como representante para el proceso 2026”, explicaron en un comunicado.

Entre las razones que entregaron, se encuentran “incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol”, especialmente en “materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos“.





“Como organización, creemos firmemente en el respeto, la responsabilidad y el profesionalismo como pilares esenciales para representar este proyecto”, añadieron.

Al cierre de la misiva, desde la organización agradecieron “el interés y apoyo de quienes siguen nuestro trabajo”, junto con confirmar que “el proceso continuará con normalidad”.

Si bien informaron que “no harán más declaraciones al respecto”, de momento no han aclarado si iniciarán otro proceso para elegir a una nueva representante.

Mira el comunicado a continuación: