Karol Dance apoyó candidatura de Cata Vallejos al Miss Universo: “Una de las mujeres más guapas de las últimas dos décadas”

Catalina y Karol mantuvieron una relación durante aproximadamente dos años y, al terminar su relación, mantuvieron una amistad.

Este lunes Karol Dance se sinceró en redes sociales y apoyó la candidatura de su ex pareja, Catalina Vallejos al Miss Universo 2026.

La influencer actualmente representa a la comuna de La Reina y se encuentra en el camino para llegar a la final nacional. De esta última instancia saldrá la sucesora de Inna Moll.





¿Qué dijo Karol Dance sobre Cata Vallejos?

Sin embargo, Karol fue tajante y tras ser consultado por su opinión sobre la candidatura de Catalina, señaló: “No me gusta hablar mucho de mis exparejas; sin embargo, esto tiene otra connotación”.

En esa misma línea, agregó: “El Miss Chile en nuestro país ha tenido una relevancia bastante diferente a cómo era antes, desde Celeste Viel, Emilia o la representación de Inna Moll, que han sido espectaculares”.

“La Cata es de esas mujeres que puede hacer lo que quiera, conseguir lo que quiera, tiene todas las herramientas”, aseguró Karol.

El comunicador fue tajante al expresar que su expareja “debe ser una de las mujeres más guapas de las últimas dos décadas en Chile, entonces tiene todas las herramientas intelectuales y físicas para ser una gran representante de nuestro país”.

Karol y Catalina se conocieron en el año 2014, cuando ambos participaban de diversos proyectos televisivos juveniles.

Tuvieron un romance de aproximadamente dos años que finalizó en buenos términos, manteniendo el respeto e incluso la amistad.

Revisa la publicación de Instagram: