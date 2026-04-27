“Para mí son unos asesinos”: Madre de víctima de choque en Santiago Centro respondió a disculpas del padre del imputado

“No solo le arrebataron la vida a ella, también destrozaron la mía y la de sus hermanos”, señaló Yessenia, madre de la víctima.

Yessenia, la madre de María Alejandra Flores (20), la víctima fatal del choque en Santiago Centro, llegó a Chile y conversó con Contigo en la Mañana sobre las declaraciones del padre de Ángel Cerna.

Este último era uniformado de Carabineros y manejaba el vehículo en estado de ebriedad con otras 6 personas en su interior. Todos fueron dados de baja tras huir del sitio del suceso, sin brindar ayuda a María Alejandra.





“La disculpa del papá de este chico no me ayuda en nada”

Sin embargo, Cerna es, hasta el momento, la única persona que tiene responsabilidad penal y se encuentra actualmente en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.

Al respecto, Yessenia señaló: “Mi hija se vino con muchos sueños, con muchas metas en mente. Quiero justicia, yo no quiero que la muerte de mi hija quede impune porque eran policías y eran 7, no solamente uno”.

En esa misma línea, agregó: “Ninguno la ayudó, que es lo que más impotencia me da, que me la dejaron tirada como si fuese un animal”.

Respecto de las disculpas públicas que entregó el padre de Ángel Cerna tras el choque, la mujer contestó: “La disculpa del papá de este chico no me ayuda en nada, en nada”.

“Estoy aquí hace 4 días; nadie del gobierno se ha contactado conmigo; solamente he recibido atención del consulado y es de Colombia”, comentó Yessenia.

Asimismo, sentenció: “No solo le arrebataron la vida a ella, también destrozaron la mía y la de sus hermanos”.

La mujer no cuenta con los medios económicos para poder costear la repatriación del cuerpo de su hija y aseguró que tampoco ha sido asesorada sobre los asuntos legales que deben realizarse.

“Además de pedir justicia, pido ayuda para poder regresar con ella a mi país, no como esperaba ni como quería, porque nadie se prepara para esto por la irresponsabilidad de unos asesinos, porque para mí son asesinos, me quitaron y me mataron a mi hija”, cerró.

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