24/ 04/ 2026 13:03

“Está destrozado”: Padre de Carabinero que protagonizó choque en Santiago Centro pidió perdón a la familia de la víctima

Durante la mañana de este viernes, el padre del carabinero detenido por un choque en Santiago Centro pidió disculpas a la familia de la víctima fatal. El uniformado tiene 22 años de edad y venía de un cumpleaños cuando habría pasado una luz roja, colisionando contra un vehículo de aplicación. La víctima es una mujer de 25 años de nacionalidad colombiana, que no contaba con redes de apoyo en Chile.