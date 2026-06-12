Trump confirma ejecución de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

El mandatario comunicó la noticia a través de una publicación en Truth Social en la que señaló que el Comando Sur de Estados Unidos “ejecutó un ataque rápido y letal” en contra del hombre apuntado como líder de la organización criminal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la ejecución de Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

El mandatario informó la noticia a través de una publicación en Truth Social en la que detalló el operativo que llevó a cabo el Comando Sur.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero , el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, contó.





En esa línea, Trump recordó que el operativo apuntó a la promesa que hizo durante su campaña, en la que “me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas”.

“Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”, agregó.

Acción fue coordinada junto a Venezuela

Por otra parte, Donald Trump comentó que la ejecución Niño Guerrero fue realizada gracias a un trabajo conjunto con Venezuela .

“Esta acción fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación“, manifestó.

Como resultado de esto, el presidente estadounidense recalcó que “los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar”.