Dudas por salud de Donald Trump: Revelan detalles de su chequeo médico

El informe reveló que el presidente de Estados Unidos pesa 108 kilos y fue sometido a diversos exámenes, incluidos estudios vasculares

La salud de Donald Trump volvió a generar atención internacional tras la publicación de los resultados de su último chequeo médico. La Casa Blanca aseguró que el mandatario, próximo a cumplir 80 años, mantiene un estado de salud “excelente”.

El informe reveló que el presidente de Estados Unidos pesa 108 kilos y fue sometido a diversos exámenes, incluidos estudios vasculares. Los médicos detectaron insuficiencia venosa crónica, una condición frecuente y considerada benigna en adultos mayores.

Las evaluaciones también buscaron aclarar recientes imágenes que mostraban al presidente con tobillos hinchados, moretones en las manos y marcas en el cuello. Según su equipo médico, estos signos no afectan su capacidad para ejercer el cargo.